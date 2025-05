Parma-Napoli, biglietti per il settore ospiti in vendita da oggi alle 14:00. Tutte le info

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diffuso alcune info relative alla vendita dei biglietti del settore ospiti della partita Parma-Napoli, in programma per domenica 18 maggio alle ore 20:45. La distribuzione di questi, partirà oggi mercoledì 14 maggio alle ore 14:00, e il loro prezzo sarà di 30 euro più commissioni. Di seguito, il comunicato.

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Parma – Napoli, in programma domenica 18 maggio 2025, alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di mercoledì 14 maggio 2025, presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti è concessa ai soli possessori di fidelity card del Napoli, ovunque residenti, con divieto di vendita on line.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 17 maggio 2025.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 30,00 più commissioni.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Si ricorda, infine, che per l’acquisto dei tagliandi è necessario il possesso di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://www.parmacalcio1913.com/wp-content/uploads/2023/07/regolamento-stadio-tardini.pdf

Sistema di gradimento: https://www.parmacalcio1913.com/wp-content/uploads/2024/09/Sistema-Gradimento.pdf

Normativa per striscioni e coreografie: https://www.parmacalcio1913.com/autorizzazioni-striscioni-coreografie-megafoni-e-tamburi/

Come arrivare:

Lo stadio Tardini, inserito nel contesto urbano del centro storico di Parma, non è dotato di parcheggi dedicati alle autovetture private. Al fine di garantire la massima fruibilità dell’impianto alla tifoseria ospite è predisposto il servizio ‘bus navetta’ gratuito con scorta delle forze dell’ordine e viaggi di andata e ritorno (fine partita) che permetteranno ai sostenitori dell’SSC Napoli di giungere direttamente all’ingresso del Settore Ospiti in comodità e in sicurezza.

È necessario arrivare a Parma dall’Autostrada A1 e uscire al casello di ‘Parma’. Qui vicino sarà a disposizione l’ampio parcheggio denominato Scambiatore Nord, che si trova immediatamente sulla destra in Viale delle Esposizioni (alle spalle del ristorante ‘Roadhouse’), base di partenza e arrivo del servizio ‘bus navetta’.

COORDINATE GPS PARCHEGGIO SCAMBIATORE NORD: 44°50’13.0″N 10°20’16.3″E

Chi arriva in pullman verrà condotto direttamente sul Settore Ospiti.

I cancelli del Settore Ospiti apriranno alle ore 18:45.