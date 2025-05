Moratti: “Sapevo che Vieira poteva fermare il Napoli. Ho sentito Chivu…”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche della lotta scudetto tra i nerazzurri ed il Napoli. Di seguito, le sue dichiarazioni a riguardo.

Ma allo scudetto credeva ancora prima delle partite di domenica scorsa?

«Un po’ sì, perché sapevo che Patrick Vieira è bravo e il suo Genoa poteva fare risultato. Lo sapeva anche Conte. L’Inter per contro ha avuto la bravura di trovare una seconda squadra forte come la prima. Se non avesse vinto a Torino, credo che il Napoli con meno pressione poi avrebbe fatto tre punti».



Ora c’è Parma-Napoli. È bravo anche Chivu?

«Bravissimo. Ed è una persona speciale. L’ho sentito, ma non per la partita di domenica. Col Parma ha fatto bene, nelle ultime gare è stato molto sfortunato con tiri avversari finiti nell’angolino. Per il Napoli non sarà una gara facile. Come per noi con la Lazio, ma giochiamo in casa. Io ci credo».



Che impressione le fa vedere un cuore nerazzurro come Lele Oriali dall’altra parte della barricata.

«Fa il suo lavoro, che non è quello del tifoso. E lo fa bene in un ambiente non facile».



E di Conte cosa pensa?

«Conte è stato molto bravo, ha stravolto una situazione non facile. Spalletti aveva Osimhen, che era un fenomeno, e Kvara».



Più probabile vincere scudetto o Champions?

«Dico lo scudetto, in una finale di Champions può succedere di tutto. Di là ci sono due partite, pur con l’avversario avanti di un punto».