Lichtsteiner: “Conte ti mandava in campo facendoti sapere tutto. Scudetto più sofferto? Il 2017-18, il Napoli c’era addosso”

Stefan Lichtsteiner, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, lo svizzero ha parlato anche della sua esperienza sotto la guida di Antonio Conte, oltre che degli scudetti vinti in bianconero, anche ai danni del Napoli. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni

Arrivò alla Juve nell’estate del 2011, il momento della svolta. Quanto erano massacranti gli allenamenti con Conte?

«Molto. Però non è quella la cosa che più mi resta nella mente. Conte ti mandava in campo sapendo tutto: cosa avrebbero fatto gli avversari, cosa sarebbe successo, come reagire a ogni situazione tattica. Avevamo sempre qualcosa in più. Giocare con la Juve è completamente diverso e Conte te lo faceva capire. Ci diceva sempre che per restare nella storia bisogna vincere. Il primo anno all’inizio credeva solo lui di poter fare qualcosa di grande. Noi ci fidammo di Antonio, gli andammo dietro, riuscimmo a reggere lo stress mentale e negli ultimi due mesi eravamo convintissimi di farcela».

Quale scudetto si è goduto di più?

«Sembrerà banale, ma sono davvero tutti uguali. Certe volte è sembrato che per noi fosse facile, ma non lo è mai perché mentalmente senti di dover vincere per forza. Nel 2015-16 la rimonta fu incredibile: dopo il gol di Cuadrado nel derby cominciò una serie lunghissima di vittorie consecutive. Non fu mica una cosa normale. L’ultimo scudetto, cioè quello del 2017-18, è stato il più sofferto: noi siamo stati bravi, ma non perfetti e il Napoli ci stava addosso. Me lo sono goduto, anche se sapevo che sarei andato via».