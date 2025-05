Il Mattino – Napoli, c’è l’accordo con Gutierrez. Ecco cosa manca per la fumata bianca

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito della situazione di mercato in ottica napoletana di Miguel Gutierrez, terzino sinistro di proprietà del Girona. Lo spagnolo, scuola Real Madrid e autore di 2 gol e 6 assist nel corso di quest’annata, è da tempo un obiettivo di mercato del Napoli per rinforzare la fascia sinistra di difesa. Secondo quanto riportato, c’è l’intesa perché questa trattativa possa andare in porto. Ora, perché possa definitivamente andare in porto, c’è bisogno di mettere tutto nero su bianco.