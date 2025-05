Gazzetta – Possibile spareggio Napoli-Inter, gara col Cagliari anticipata a giovedì? C’è un motivo. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito della possibilità che Napoli-Cagliari venga anticipata a metà settimana. Infatti, c’è ancora la possibilità che tra Napoli ed Inter tutto possa risolversi in uno spareggio, che poi andrebbe collocato poco prima della finale di Champions che i nerazzurri disputeranno contro il Psg. Motivo per cui, per evitare rischi, si è pensato di anticipare queste due partite a metà settimana, aspettando comunque i risultati che nasceranno nel corso della prossima giornata. Di seguito, ecco quanto riportato.

“L’ultima giornata dovrebbe giocarsi giovedì 22 proprio per il rischio di una partita extra di difficile collocazione. Un anticipo d’emergenza in un calendario senza respiro. Giocando l’ultima giovedì (e non mercoledì, perché in contemporanea ci sarebbe Manchester United-Tottenham finale di Europa League) si libererebbe domenica 25 per l’eventuale spareggio. Meglio prevenire. Dopo non si può, perché l’Inter il 31 maggio si gioca la Champions a Monaco contro il Psg che ha vinto da tempo il suo scudetto “non allenante” e può dedicarsi al recupero fisico e spirituale vietato ai nerazzurri”.