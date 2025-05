Fontana: “Il Napoli deve superare un grande test a Parma. Su Neres…”

Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Club 91 per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“La confidenza che ha Lobotka all’interno di un questo gruppo è certezza, anche se Gilmour ha grandi margini di crescita ed è un abile palleggiatore. La partita col Genoa era alla portata, ma sono fiducioso perché a ogni inciampo quest’anno c’è stata una reazione, nonostante i tanti problemi di quest’anno. Il Napoli a Parma deve cercare di sfruttare le occasioni che capitano perché ha tutto per superare questo esame. Farei giocare Raspadori, non penso che Neres ha già i 90 minuti, mentre entrando nel finale può spaccare. McTominay ha avuto un impatto che non mi aspettavo, non essendo un calciatore latino, come i sudamericani. Vista l’empatia che si è creata con l’ambiente deve avere qualche gene partenopeo nel sangue. De Bruyne? Guardando le qualità dell’atleta lo prenderei, qualche dubbio c’è invece per i tanti infortuni delle ultime due stagioni. Bisogna capire anche se è un investimento in linea con la gestione societaria di De Laurentiis”.