Il portale Transfermarkt ha pubblicato una classifica particolare sui centrocampisti nel loro primo anno in Italia. A due partite dalla fine, Scott McTominay è già il centrocampista con il maggior numero di gol e assist nel suo debutto in Serie A nel XXI secolo. Lo scozzese guida la graduatoria a quota 17, eguagliando il traguardo raggiunto da Hernanes nella stagione 2010/11 con la maglia della Lazio. Il centrocampista del Napoli avrà l’opportunità di affrontare Parma e Cagliari per conquistare il primo posto in solitaria. Ecco la classifica:

Scott McTominay (Napoli, 2024/25) – 17 (G+A) Hernanes (Lazio, 2010/11) – 17 Diego (Juventus, 2009/10) – 16 Ilicic (Palermo, 2010/11) – 16 Kaká (Milan, 2003/04) – 15 Paz (Como, 2024/25) – 15 Calhanoglu (Milan, 2017/18) – 15