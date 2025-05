Sky-Conte ha già scelto la formazione da schierare contro il Parma

Il Napoli si avvicina alla conclusione della stagione e sarà impegnato domenica contro il Parma per continuare a sognare nello scudetto.

Mister Conte, secondo quanto riferito da Massimo Ugolini avrebbe già scelto la formazione da schierare contro gli emiliani, complice anche l’indisponibilità di Lobotka che sarà rimpiazzato da Gilmour; gli esami strumentali a cui si è sottoposto lo slovacco hanno scongiurato lesioni alla caviglia ma questa volta sarà difficile vedere il centrocampista in campo. Sicuramente salterà il Parma, per capire l’eventuale disponibilità per l’ultima giornata di campionato.

In difesa complici le assenze di Juan Jesus e Buongiorno sarà confermato ancora Olivera con Spinazzola terzino; in avanti ci sarà la coppia Lukaku-Raspadori.