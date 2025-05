Serie A, Venezia-Fiorentina: i veneti ospitano la Viola

La squadra di Palladino fa visita a quella di Di Francesco la sera di lunedì 12 maggio allo Stadio Penzo di Venezia, gara valida per la 36^ giornata di Serie A

La Fiorentina deve resettare subito il prima possibile dopo la dolorosissima eliminazione dalla semifinale di Conference League per mano del Betis Siviglia al Franchi. E per farlo non c’è modo migliore che tornare a vincere in campionato.

La Viola se la vedrà contro il Venezia allo Stadio Penzo la sera di lunedì 12 maggio 2025 a partire dalle ore 18.30, gara valida per la 36^ giornata di Serie A. La squadra di Di Francesco ha un disperato bisogno di punti salvezza, mentre invece i ragazzi di Palladino hanno ancora qualche chance di strappare una qualificazione europea tramite il posizionamento in classifica.

Serie A, Venezia-Fiorentina: come arrivano le due squadre

Il Venezia è in seria difficoltà, ma può ancora farcela. La squadra di Di Francesco viene dal pareggio esterno per 1-1 a Torino contro i granata. L’ultima vittoria dei veneti è l’1-0 casalingo contro il Monza di metà aprile. Al momento quindi la squadra neopromossa conta appena 26 punti in classifica e si trova al terzultimo posto, a +1 sull’Empoli penultimo e a -1 dal Lecce quartultimo. Ciò significa che la salvezza per il Venezia ad ora dista appena 1 lunghezza.

Discorso logicamente molto diverso per la Fiorentina, che ha ben altre ambizioni e possibilità. Dopo l’eliminazione dalla Conference League, alla squadra di Palladino resta solo il campionato. Con la vittoria del Milan sul Bologna a San Siro venerdì sera, la Viola è scivolata al 9^ posto in classifica con 59 punti, a -1 proprio dai rossoneri che hanno già giocato e a -3 dai rossoblu al 7^ posto. Anche Juventus, Roma e Lazio però sono tutte lì, quindi può ancora succedere di tutto nella lotta all’Europa. La Fiorentina viene dal ko per 1-0 a Roma contro i giallorossi.

Serie A, Venezia-Fiorentina: precedenti e statistiche

Venezia e Fiorentina si sono affrontate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 45 volte: 14 vittorie dei veneti, 11 pareggi e 20 successi dei toscani. Considerando però solo le partite disputate a Venezia, il bilancio si ribalta: 10 trionfi a 6 in favore dei padroni di casa, con 6 pareggi. La gara d’andata disputatasi nell’agosto del 2024 allo Stadio Franchi di Firenze è finita 0-0. L’ultima vittoria della Fiorentina è l’1-0 nell’aprile del 2022, mentre invece l’ultimo successo del Venezia è l’1-0 nell’aprile del 2021. Per ritrovare un trionfo della Viola lontano dalle mura amiche bisogna tornare allo 0-2 nel maggio del 2004, quando però entrambe le formazioni militavano ancora in Serie B.