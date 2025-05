Pasquale Tina, giornalista di Radio Marte inviato a Castel Volturno, ha rivelato le condizioni di due azzurri ai microfoni di Forza Napoli Sempre: “Sono attesi nuovi esami per Lobotka, ma il centrocampista dovrebbe saltare le prossime due partite degli azzurri. Anche Juan Jesus, nonostante si stia allenando costantemente, non recupererà neanche per l’ultima partita con il Cagliari”.