Modugno: “Se arriva De Bruyne è escluso Sudakov”

Francesco Modugno, giornalista di Sky è intervenuto durante’ Il Bello del Calcio’ parlando delle diverse operazioni che vedono il Napoli protagonista: “Trattativa De Bruyne? Se ci si limita all’osservazione, è un giocatore non giovanissimo ma nemmeno vecchio. Inoltre è integro fisicamente. Oggi un centrocampista di 33 anni può giocare altre 2-3 stagione, inoltre un elemento con la sua qualità, esperienza e fantasia potrebbe in Serie A un valore sconosciuto ad oggi. Sarebbe un crack assoluto e un’operazione per la quale c’è una certa fiducia, anche dal punto di vista economico i conti possono quadrare. La posizione di Conte in questa trattativa è parallela, sarebbe un’opportunità che la società vuole cogliere. L’allenatore in questo momento ha altri pensieri per la testa. Sudakov? Calciatore fortissimo che piace tanto al Napoli, ma se arriva De Bruyne non prendi lui”.