Lazio, Zaccagni sfida l’Inter: “Crediamo alla Champions, ci prepareremo alla sfida di domenica”

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky. L’ex Verona, ha parlato della sfida di domenica sera contro l’Inter e dell’obiettivo Champions. Ecco le sue parole:

“Crediamo alla Champions, siamo in una buona posizione ed è raggiungibile. In questo campionato nella lotta per non retrocedere e per la Champions, è del tutto in bilico. L’Inter è la squadra più forte del campionato, se non addirittura d’Europa. Loro si giocano il tricolore, noi prepareremo al meglio questi giorni per questa sfida”.