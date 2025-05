Juve Stabia-Sampdoria 0-0: i blucerchiati retrocedono in Serie C per la prima volta nella storia

Incredibile quello che è successo a Castellammare, l’ultima gara di Serie B tra Juve Stabia e Sampdoria, è terminata 0-0. Questo pareggio condanna la formazione blucerchiata alla retrocessione per la prima volta nella sua storia, in Serie C. La squadra di Evani, entrato in corsa al posto di Semplici, si trovava al terzultimo posto in classifica e serviva una vittoria per sperare nei playout.

Oltre alla Doria, in Serie C, retrocedono anche Cosenza e Cittadella. Nei playout di Serie B, si affronteranno Salernitana e Frosinone.