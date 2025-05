Il Mattino-Trovato il sostituto di Anguissa: il nome

Il futuro di Zambo Anguissa sarà lontano da Napoli.

Il centrocampista camerunense ha diverse offerte dall’Arabia ed il Napoli sta iniziando a muoversi per trovare il sostituto; secondo quanto riferito da Il Mattino il nome più caldo sarebbe quello di Ferguson del Bologna: “Una fitta rete di trame, contatti, telefoni bollenti: con l’asse caldissimo che porta al Bologna. Champions o non Champions, la squadra di Italiano darà via qualcuno dei suoi prezzi pregiati. E De Laurentiis ne ha puntati tre: Ferguson, Orsolini e Beukema. Ovviamente, quella del Bologna è una gioielleria cara, molto cara. Ma Napoli è una piazza che fa gola a tutti e tre. Non semplice ma Ferguson sembra destinato a prendere il posto di Anguissa, vicinissimo a formalizzare la sua partenza per l’Arabia“.