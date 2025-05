Giudice Sportivo – 14 squalificati per un turno, Valenti salta il Napoli. Stagione finita per Kalulu

Sono 14 i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo per il prossimo turno di Serie A. Kalulu ha ricevuto due giornate di squalifica: ” Per avere, al 15° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata alla nuca il calciatore avversario”. Campionato finito per il francese, che si rivedrà in campo solo il prossimo anno.

Per Zaccagni, oltre al turno di squalifica, un ammenda da 1.500 euro: “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato”.

Un turno di squalifica per: Lautaro Valenti (Parma), Arthur Atta (Udinese), Lucas Beltran (Fiorentina), Pedro Pereira (Monza), Ondrej Duda (Hellas Verona), Berat Djimsiti (Atalanta), Michael Folorunsho (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Luca Pellegrini (Lazio), Nicolò Savona (Juventus), Tomas Suslov (Hellas Verona) e Khephren Thuram (Juventus).