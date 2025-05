Giaccherini: “La fiducia del Napoli aumenterà, ecco cosa devono fare”

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Repubblica sul finale di stagione del Napoli ed è tornato sui momenti vissuti in bianconero, quando proprio con Conte, vinse lo Scudetto nel 2011-12. Ecco le sue parole:

“Conte dopo il pari, ci trasferì molta positività e comprensione delle nostre possibilità. Andammo a Cagliari, vincemmo la partita e anche lo Scudetto, con una gara d’anticipo visto che i rossoneri persero nel Derby di Milano. Ci scordammo della gara di Lecce e subito a lavorare, è la stessa cosa che devono fare gli azzurri.

Cosa farà Conte? E’ meticoloso e in questo periodo lo sarà il doppio. Mi viene in mente quando dovevamo andare a Cagliari; durante la settimana lavorammo bene, in modo positivo e alzando il livello di concentrazione. Così la fiducia aumenterà”.