L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha messo in evidenza un aspetto importante riguardante Antonio Conte. Oggi, il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno, e c’è tensione in casa azzurra per le ultime due partite di campionato. Conte dovrà dimostrare abilità nel mantenere la concentrazione alta nella squadra senza cedere alla paura. Il mister dovrà lavorare molto sulla mentalità dei giocatori. Una settimana fa nessuno avrebbe messo in dubbio la striscia vincente, dato che il calendario era più favorevole rispetto all’Inter. Questo era il loro punto di forza. Tuttavia, dopo il pareggio 2-2 con il Genoa, la situazione è cambiata. Ora c’è il Parma ed infine il Cagliari, e improvvisamente la strada in discesa sembra essere diventata una salita difficile. Ci si chiede se è stata solo una frenata accidentale o se i segnali di rallentamento erano già stati individuati da Conte alla vigilia. Il tecnico non parla mai a caso e si dimostra sempre più un raffinato stratega nei media. Quel messaggio preoccupato, gli scudetti si vincono e si perdono all’ultima giornata, era diretto proprio ai suoi giocatori.