L’odierna edizione del Corriere dello Sport fornisce un aggiornamento sugli infortuni che affliggono il Napoli, in vista del finale di stagione. Il giornale segnala che gli infortunati Juan Jesus e Buongiorno erano presenti ieri al Training Center di Castel Volturno, ancora fuori gioco rispetto al resto della squadra che ha recuperato Neres. Mentre per Juan Jesus la stagione è ormai giunta al termine, esiste la possibilità di rivedere Buongiorno almeno in panchina per l’ultimo incontro di campionato contro il Cagliari al Maradona. Buongiorno ha subito una lesione distrattiva al muscolo adduttore lungo della coscia destra durante la partita con il Torino. Finora ha saltato 14 partite di campionato e salterà sicuramente anche la prossima a Parma, la quindicesima. La sua presenza è incerta per l’ultimo match. Oggi la squadra tornerà in campo a Castel Volturno dopo un giorno di riposo concesso dall’allenatore. Le condizioni di Lobotka rimangono da valutare, dopo essersi fermato per dolore alla caviglia destra già problematica a Lecce. Saranno necessari ulteriori esami per determinare la gravità dell’infortunio e c’è un concreto rischio che la sua stagione sia finita. Nel frattempo, Gilmour potrebbe essere un’alternativa