Cauet: “Chi prende David può rivenderlo ad importanti cifre e fare plusvalenza”

Benoit Cauet è intervenuto a Radio Kiss Kiss per esprimere il proprio pensiero sul futuro di Jonathan David: “C’è chi deve salvarsi, chi vuole l’Europa e chi cerca di vincere il titolo. Ogni gara è difficile, le motivazioni sono altissime per tutti. L’Inter riceve la Lazio che vuole andare in Champions, il Parma ha bisogno di punti per salvarsi soprattutto dopo la vittoria del Venezia di ieri. David del Lille? E’ da anni che viene accostato al Napoli, per me vale circa 40 mln, ma oggi si libera a zero e fa gola a tutti. Chi si muove per primo può prendere un giocatore di valore estremo e che ha fatto la differenza in Francia. Poi si può fare una plusvalenza con David che può essere rivenduto a grosse cifre“.