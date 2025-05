Sky Sport ha annunciato poco fa sul suo sito delle novità dall’infermeria dell’Inter: Simone Inzaghi infatti avrà a disposizione Marcus Thuram, e potrà quindi schierarlo sin dal primo minuto in vista della prossima partita contro la Lazio. Lautaro Martinez sarebbe ancora in dubbio, e lo staff neroazzurro vorebbe evitar edi forzare un suo rientro. Al massimo potrebbe essere convocato. Da monitorare giorno per giorno invece le condizioni di Pavard, Frattesi e Mkhitaryan.