Raspadori: “Contro di noi giocano tutti al massimo”

Al termine della partita contro il Genoa, l’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Penso che quando sei in testa alla classifica chiunque giochi con il coltello tra i denti per cercare di ostacolarti, il calcio è anche bello per questo. Mancano due finali dobbiamo cercare di fare il nostro meglio per cercare di vincerle entrambe. E’ normale che ci sia rammarico, ma dobbiamo sapere che abbiamo lasciato tutto sul campo e quando dai il massimo ti puoi dire poco“.