Rai, Venerato – ” Napoli vicinissimo a Sudakov, ecco la cifra per chiudere. Su Nunez e Lucca… “

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tg Sport della Rai. Di seguito le sue dichiarazioni in merito al calciomercato del Napoli:

” Arrivano conferme da colleghi ucraini vicini alla famiglia di Sudakov. Il calciatore avrebbe quindi scelto la sua futura destinazione. Napoli vicinissimo all’acquisto della mezzala dello Shakhtar. Una trattativa nata un anno fa che dopo vari step sembra destinata a concludersi positivamente per il Napoli. Cinque anni di contratto ed una valutazione vicina ai 40 milioni. In attacco proseguono le grandi manovre. Per lo svincolato David resta il nodo commissione. Non a caso la dirigenza azzurra ha avviato una trattativa parallela con il Liverpool per Nunez. In difesa colloquio con gli agenti del genoano De Winter. Lucca resta nei radar, potrebbe rimpiazzare Simeone. “