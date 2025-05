Piccinini a la Repubblica – ” Si è sentita la tensione, Conte lo aveva detto più volte. E a Parma trasferta delicata… “

Sandro Piccinini, telecronista, nel suo editoriale per Repubblica ha analizzato la situazione del Napoli, dopo la partita di ieri. Di seguito un estratto:

” Colpo di scena e lotta scudetto riaperta dopo il pareggio dell’ottimo Genoa. Napoli due volte avanti e due volte raggiunto, non ha funzionato benissimo la fase difensiva e la testa che spesso veniva indicata proprio da Conte dalla panchina. Si è sentita un po’ troppo la tensione. Conte lo aveva già detto più volte, lo scudetto non è chiuso. Serve la matematica. Lui conosce bene queste situazioni. Diventano delicatissime le partite della prossima settimana. Quella di Parma sarà una trasferta molto delicata. Per l’Inter una bella prova di maturità a Torino che tiene vivo il discorso scudetto forse inaspettatamente. “