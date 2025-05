Nicolini a KKN – ” Se il Napoli perde lo scudetto è per un motivo preciso. Sudakov ? Si sente pronto per una big “

Carlo Nicolini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito il suo pensiero in merito agli azzurri e riguardo le voci di mercato intorno a Giorgiy Sudakov:

“ Per il futuro del Napoli sento grandissime cose. Però mi chiedo come mai il Napoli a gennaio non abbia fatto qualcosa. Se oggi il Napoli perde lo scudetto avrà per sempre il rimpianto di non aver operato a gennaio. Okafor? Se non è in grado di dare tutto in campo non verrà mai schierato. Sudakov? Fortissimo, vuol fare un’esperienza importante. E’ un ragazzo che nella rosa del Napoli farebbe un gran bene perchè è un centrocampista offensivo ed ha caratteristiche diverse dai quelle dei centrocampisti che ha oggi il Napoli. Sudakov e De Bruyne insieme? Sì, è possibile vederli insieme in campo. Sudakov è uno che corre, ha un motorino, mentre De Bruyne è più statico. Con questi due acquisti il Napoli farebbe capire agli altri che vuoi vincere. “