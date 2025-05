Napoli-Cagliari: cinque diffidati rossoblù a rischio

Il Napoli osserva con attenzione ciò che accade in casa Cagliari, prossimo avversario nella 38ª e ultima giornata di Serie A. I sardi, impegnati nel penultimo turno di campionato, rischiano di arrivare al match del Maradona con una formazione rimaneggiata, a causa di ben cinque giocatori in diffida.

I nomi sono pesanti: Sebastiano Luperto, Razvan Marin, Yerri Mina, Adam Obert e Gabriele Zappa. Di questi, Mina è già fermo ai box per infortunio, ma gli altri quattro rischiano seriamente di saltare la sfida con gli azzurri in caso di ammonizione nel prossimo turno. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che potrebbe incidere sia sulla formazione che Claudio Ranieri schiererà nella giornata 37, sia sulla solidità del gruppo nella trasferta finale di Napoli.

Per gli uomini di Antonio Conte, attualmente in piena corsa Scudetto, si tratterà dell’ultimo ostacolo di una stagione straordinaria. E se da un lato il Napoli dovrà restare concentrato e non sottovalutare nessuno, dall’altro è evidente che affrontare un Cagliari con assenze pesanti in difesa e a centrocampo potrebbe rappresentare un vantaggio non trascurabile.

Il tecnico azzurro ha chiesto alla squadra di non fare calcoli, ma lo scenario si presta a considerazioni concrete: un Cagliari con difesa rimaneggiata, potenzialmente senza Luperto e Zappa, due punti fermi della linea arretrata, e con Marin fuori dai giochi in mediana, potrebbe facilitare il compito di Lukaku e compagni.

Tutto, però, dipenderà da come Ranieri gestirà la rosa nella penultima giornata. Il Napoli osserva, pronto a colpire, consapevole che il destino del campionato potrebbe decidersi anche nei dettagli. E uno di questi potrebbe arrivare proprio… da un cartellino giallo.