Milanese a KKN – ” Pareggio del Genoa ? Il Napoli fa spesso una cosa, basta una distrazione e… “

Mauro Milanese, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni in merito al pareggio del Napoli contro il Genoa:

” Olivera in occasione del goal di Vasquez? Forse si trova più a suo agio sulla fascia, quando giochi centrale devi stare molto più concentrato. Il Napoli spesso, dopo il vantaggio, si abbassa un po’ come è successo anche a Lecce. Ti può andar bene, ma anche male, basta una distrazione e ti fai raggiungere. Forse Billing ha tratto in inganno Olivera, ma sin da bambini ci insegnano che la palla, fin quando non è fuori area, la puoi prendere. L’errore più grande di Olivera è quello di non esser stato molto vicino a Vasquez e gli ha dato la possibilità di saltare. “