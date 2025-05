La Repubblica – Napoli, si tratta con De Bruyne e Jonathan David: le ultime

La Repubblica si è soffermata sull’interesse del Napoli per Kevin De Bruyne e per Jonathan David: “La fretta c’è, si vede ed è doppiamente motivata, anche se i rumors sul futuro rischiano di accavallarsi con il presente e un po’ di fastidio finiscono giocoforza per darlo, nel momento più importante della stagione del Napoli. Ma alle porte c’è un mercato atipico, con l’apertura supplementare di una finestra per le trattative dal 1 al 10 giugno, decisa dalla FIFA in funzione dell’inedito gran galà del Mondiale per club. Muoversi in anticipo diventa dunque fisiologicamente un’esigenza per tutti e nel caso dalla società azzurra c’è pure una ragione in più: il placet quasi senza precedenti dato da Aurelio De Laurentiis ai suoi collaboratori per mettersi sulle tracce dei ‘parametri zero’: i giocatori in scadenza di contratto che stanno per svincolarsi dalle loro attuali squadre e possono essere quindi ingaggiati senza pagarne il cartellino. È il caso di Kevin De Bruyne e Jonathan David, che sono diventati in questo momento i due principali obiettivi del mercato del Napoli. Entrambe le trattative sono infatti in piena evoluzione e promettono di avere sviluppi in tempi brevi, in linea con il pubblico auspicio fatto da De Laurentiis nel giorno della presentazione del ritiro estivo a Dimaro, in programma dal 17 al 27 luglio. ‘Quest’anno porteremo in Trentino fin dal primo giorno tantissimi giocatori importanti’. L’idea del club azzurro è infatti agire in fretta e costruire appena possibile la nuova squadra, per metterla così nelle condizioni di affrontare la stagione del grande ritorno in Champions in condizioni ideali“.