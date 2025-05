Il Mattino si è soffermato sulla reazione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al pareggio del Genoa: “De Laurentiis è scuro in volto, nero, in tribuna autorità. Al momento del 2-2 era già nella sua saletta riservata dove ha sfogato la sua delusione. La rabbia per il pari è grande. Ma nello spogliatoio non va. Come sua abitudine“.