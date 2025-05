Garzya a Radio Marte – ” Il Napoli meritava la vittoria ieri, c’è stata fortuna. Conte saprà gestire questo finale “

Luigi Garzya, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. Di seguito le sue dichiarazioni in merito al Napoli:

” E’ normale che oggi ci sia un po’ di sconforto, sapevamo benissimo che il Napoli aveva un jolly ed è stato utilizzato ieri, contro un Genoa che ha dimostrato di essere una buona squadra. Nel primo tempo mi ha anche impressionato nelle marcature uomo su uomo. Poi, in verità, il Napoli ha creato e avrebbe meritato di vincere, ma il calcio è questo, qualche volta vinci anche se non lo meriti in pieno, altre volte il contrario. Però la squadra di Antonio è davanti, penso che l’Inter vorrebbe stare al posto del Napoli in questo momento, tutti vorrebbero essere primi con un punto di vantaggio. Ormai mancano solo due partite, con due gare sulla carta abbordabili, gli scudetti vanno vinti e vanno sudati e mai come quest’anno c’è da sudare, letteralmente, sino all’ultimo momento. ”

” Non so dire se Conte abbia fatto bene a rischiare Lobotka, ma del resto il calciatore si è fermato senza subire un contrasto e in questi momenti è il ragazzo in primis a darti l’ok per giocare. In questo senso ha fatto bene a schierarlo, anche io lo avrei fatto. In occasione del secondo gol del Genoa non noto errori gravi, una o due volte su 100 su cross del genere il calciatore impatta bene di testa in mezzo a due avversari. Potevano avere maggiore attenzione forse, ma erano per me posizionati bene, c’erano due azzurri, uno avanti e un altro dietro… C’è stata anche sfortuna. “

” Conte gestirà nel modo giusto questo finale, i ragazzi lo hanno seguito sino ad ora e lo faranno ancora… Se sono arrivati lì è merito anche di Conte, non penso che, arrivati a questo punto, possano avere contraccolpi psicologici. Di questi finali di stagione Antonio ne ha vissuti a decine, sa come si fa. Peraltro ognuno, in cuor suo, sa che è l’occasione della vita. Non penso che ci sia neanche bisogno del tecnico, gli azzurri dovranno scendere in campo con grande carica per vincere. “