Analisi approfondita del processo di prelievo da Winnita Casino Italia

C’è ben poco da dire a riguardo, il Casinò Winnita non è apprezzato solo per la varietà di giochi presenti al suo interno, ma anche per la grande versatilità riguardante i metodi di versamento e di prelievo.

In questa breve guida analizzeremo nel dettaglio proprio la gestione pagamenti, dandoti tutte le informazioni utili per riscuotere facilmente le tue vincite.

Casinò Winnita: come funziona la gestione pagamenti

Tra i punti di forza di forza di questo Casinò online c’è, indubbiamente, la versatilità con cui si possono gestire i pagamenti, sia in entrata che in uscita.

Puoi utilizzare i metodi più “tradizionali”, così come anche quelli di ultima generazione riportati nella tabella qui sotto.

Valute correnti

Criptovalute Carte di debito/credito Bonifici bancari Portafogli elettronici Visa;Mastercard;American Express;Diners;JCB;Discovery Card;China UnionPay; Circuito SEPA (Postepay inclusa);Circuito SWIFT; Skrill;Amazon Pay;Satispay;Google Pay;Apple Pay;Giropay;Stripe;MyBank; Bitcoin;Tether;Litecoin;Ethereum;Dogecoin;TRON;

Commissioni di prelievo

Livello di VIP Club (programma fedeltà) Rapporto di cambio Percentuale trattenuta da Winnita Argento 450:1 25% della somma richiesta Oro 375:1 20% della somma richiesta Platino 300:1



10% della somma richiesta Diamante 225:1 Super VIP 150:1

Nel caso te lo stessi chiedendo, non abbiamo menzionato gli utenti rientranti nelle categorie “Principiante” e “Bronzo” perché questi ultimi devono necessariamente scommettere il doppio del loro importo disponibile prima di poter richiedere un qualsiasi prelievo.

Ulteriori specifiche tecniche

L’importo minimo che si può prelevare varia da 1,00 fino a 20,00 €, a seconda del metodo scelto;

I tempi di elaborazione possono richiedere fino a 3 giorni lavorativi;

Nell’ipotesi di richieste di prelievo superiori a 250,00 €, l’utente riceverà più tranche di pagamento costituite dalla medesima somma. Ad esempio, se vuoi prelevare 700,00 €, verranno effettuate 2 transazioni da 250,00 € ciascuna e una da 200,00 €.

Winnita: come prelevare i fondi dal tuo account

Effettuare una richiesta di prelievo è semplicissimo, ti basta seguire gli step che elenchiamo in questo mini-tutorial:

1. Richiesta di prelievo

Nel caso non l’avessi ancora fatto, accedi al tuo account personale mediante le credenziali impostate in fase di registrazione.

Successivamente, vai alla sezione dedicata ai prelievi e seleziona il metodo che preferisci, scegliendo tra quelli più “tradizionali” (cioè carte di debito/credito e bonifici bancari), oppure tra quelli più innovativi (portafogli elettronici, ma anche criptovalute).

2. Verifica della propria identità personale

Se non hai provveduto alla verifica della tua identità in fase di iscrizione, allora è giunto il momento di farlo, dato che per prelevare qualsiasi somma è fondamentale l’aver affrontato anche questo step.

Quindi, prepara la scansione di un tuo documento d’identità riconosciuto e in corso di validità. Il passaporto, dunque, ma anche la carta di identità o la patente di guida.

A scanso di equivoci, la scansione va fatta a colori e in alta risoluzione, così come è necessario che il documento risulti scansionato in tutta la sua integrità (ad esempio, in caso di bordo mancante il documento verrà rifiutato).

3. Impostazione della somma da prelevare

A questo punto, è il momento di decidere la somma da prelevare, chiaramente in base alle tue esigenze personali.

Tuttavia, devi tenere conto delle commissioni riportate nella tabella di poco fa. Infatti, queste ultime non vengono detratte dalla somma richiesta ma, bensì, dal tuo saldo totale.

Ad esempio, se sei un utente Super VIP e richiedi un prelievo da 100,00 €, dal tuo account verranno detratti 110,00 €, ossia 100,00€ richiesti + il 10% di commissione.

4. Conferma finale dell’operazione di prelievo

Una volta richiesta la somma e provveduto alla verifica della tua identità, devi solo confermare l’operazione cliccando, per l’appunto, sulla voce “Conferma”.

Siccome il Casinò Winnita è sicuro perché si avvale della verifica a 2 fattori, riceverai una e-mail alla casella di posta elettronica usata in fase di registrazione con l’apposito link “usa e getta” da cliccare per la conferma finale.

Winnita Casinò recensioni: la parola ai giocatori

Prima di dare uno sguardo alle Winnita recensioni, ci preme sottolineare che il portale in questione si avvale di tutti gli strumenti informatici necessari per garantire transazioni economiche senza rischi.



Fonte Numero totale di recensioni Media complessiva 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle Trustpilot 483 3.3 / 5 35% 5% 7% 8% 45% Tribuna.com 5 4.2 / 5 20% 10% 5% 5% 60%

Il fatto che questo Casinò online non abbia il massimo del punteggio non ha nulla a che vedere con la sicurezza in sé.

Come spesso accade in questo genere di cose, tutto ruota attorno al grado di preferenza soggettiva da parte di ciascun utente.