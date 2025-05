Il giornalista Carmine Martino ha parlato a Radio CRC su Napoli-Genoa.

Le sue parole: “Stanotte non sono riuscito a dormire, sono andato a letto alle 3. Se avesse segnato Billing avremmo parlato di quarto scudetto del Napoli, ma non è andata così. Noto che gli azzurri si rintanano in difesa nei momenti di difficoltà!”.