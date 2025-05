Paolo Bargiggia, giornalista, ci è andato giù pesante con i commenti contro Antonio Conte, dopo la partita di ieri del Napoli finita per 2-2. Di seguito un estratto del suo commento, pubblicato sui suoi canali social:

“ Come nel Medioevo di un calcio che, per fortuna sta scomparendo, ci sono ancora gli allenatori che, in vantaggio e nel finale di partita, tolgono una punta e mettono un centrocampista o un difensore. Come nel Medioevo, come Conte. “