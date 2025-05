Raffaele Auriemma ha commentato l’infortunio di Lobotka.

Sul suo editoriale per Tuttosport, il giornalista ha specificato che la partita contro il Genoa non era affatto scontata e il tecnico del Napoli, Antonio Conte, avrebbe dunque scelto di inserire lo slovacco nella formazione titolare nonostante il problema già accusato alla caviglia. Un rischio, però, tramutatosi in beffa.