Amelia a KKN – ” Per me Meret è fortissimo. Scudetto ? Conte in questi momenti dà il meglio “

Marco Amelia, allenatore del Sondrio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni in merito ad Alex Meret e alla corsa scudetto:

“ Ho un debole per Meret che è uno dei più forti in Italia. Non mi sento di dargli colpe eccessive ieri, forse ha sbagliato la lettura dell’uscita in occasione del primo goal. Però la velocità del gioco è altissima e si può sbagliare il tempo. Ci si aspetta di più da lui perchè siamo stati abituati a vedere grandi cose. Tra Donnarumma, Meret e Sommer chi scelgo? Donnarumma prima, poi Meret e poi Sommer. Corsa scudetto? Quando c’è da vincere Conte tira il meglio dalla squadra, il Napoli ha ancora il vantaggio di un punto ed è importante. “