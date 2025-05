Top&Flop Napoli-Genoa, il migliore ed il peggiore secondo la redazione di MondoNapoli

Il Napoli non va oltre il 2-2 contro il Genoa, sprecando così il bonus che aveva a disposizione in chiave lotta scudetto. Ai due gol di Lukaku e Raspadori sono succeduti l’autogol di Meret e il pari definitivo di Vasquez. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore del match.

TOP – Scott McTominay

Lo scozzese è una vera e propria spina nel fianco per la difesa genoana. Gioca in una posizione da esterno in un 4-4-2 molto atipico, ed in questa riesce a risultare imprevedibile per i suoi avversari. Dai suoi piedi nascono ben due gol. Il primo, un’imbucata fantastica per Romelu Lukaku. Il secondo, un tocco delicato per Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo è la menzione di serata, il suo gol è pregevole, e per poco non consegna una vittoria preziosissima ai partenopei.

FLOP – Alex Meret

Un pasticcio inammissibile in occasione del gol del pari. Sul gol di testa di Ahanor commette un pesante errore, che consente al Genoa di trovare la rete dell’1-1. Menzione per Philip Billing, entrato molto male in partita e con pesanti responsabilità sulla rete del definitivo 2-2.