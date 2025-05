SKY-Idea Davide Ancelotti come erede di Fabregas

Cesc Fabregas, attuale mister del Como è nel mirino del Bayer Leverkusen quale successore di Xabi Alonso.

La società lombarda, ha iniziato a sondare diversi profili per sostituire l’iberico e secondo quanto riferito da Sky tra questi ci sarebbe Davide Ancelotti, figlio di Carlo; Davide è seguito però anche dai Glasgow Rangers, pronti a offrirgli una panchina ambiziosa nella Scottish Premiership. Un altro profilo che intriga è quello di Alvaro Arbeloa, ex compagno di squadra di Fabregas e allenatore in ascesa. Il Como vuole mantenere un’impronta internazionale per proseguire la crescita avviata nelle ultime stagioni.