Napoli su Jonathan David: incontro con gli agenti

Il Napoli accelera per Jonathan David. Il club azzurro ha avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante canadese del Lille, in scadenza di contratto al termine della stagione. Il classe 2000 non intende rinnovare con il club francese, aprendo così la strada a un possibile trasferimento a parametro zero che ha attirato l’attenzione di diverse big europee.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli agenti del giocatore sono sbarcati ieri a Napoli per incontrare la dirigenza azzurra e gettare le basi di un possibile accordo. Al centro dei colloqui, oltre all’ingaggio di David, ci sarebbe anche una cospicua commissione legata alla firma.

Il Napoli considera l’attaccante uno dei principali obiettivi per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Nonostante David fosse impegnato sul campo con il Brest, i contatti si sono intensificati dietro le quinte e l’incontro potrebbe rappresentare un primo passo decisivo verso l’intesa.