Napoli: Raspadori guida l’attacco, David primo obiettivo per giugno

Solo pochi mesi fa sembrava un’ipotesi lontana, oggi è realtà: il Napoli si affida a Giacomo Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo è diventato uno dei trascinatori della squadra di Antonio Conte, insieme a McTominay. I loro gol contro Monza, Torino e Lecce hanno permesso agli azzurri di portarsi a +3 sull’Inter a tre giornate dalla fine, alimentando il sogno scudetto.

Contro il Genoa toccherà ancora a Raspadori guidare l’attacco partenopeo. È lui l’uomo chiave del presente. Per il futuro, però, il Napoli guarda già avanti: in cima alla lista dei desideri c’è Jonathan David. Il canadese, in scadenza di contratto con il Lille, sarà libero a giugno e rappresenta un’opportunità a parametro zero.

Il profilo dell’attaccante si unisce a quello di un altro nome pesante come Kevin De Bruyne, anch’egli in scadenza. Segnali evidenti di una strategia chiara: il club di De Laurentiis punta su svincolati di alto livello per costruire un Napoli sempre più ambizioso.