Napoli, non solo Jonathan David: caccia al bomber da affiancare a Lukaku

Jonathan David resta il nome in cima alla lista del Napoli per rinforzare l’attacco, ma non è l’unica opzione. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club azzurro è deciso a portare a casa un grande centravanti da affiancare a Romelu Lukaku, sempre più vicino a vestire la maglia partenopea nella prossima stagione.

Nella lista dei potenziali rinforzi offensivi figurano anche Lorenzo Lucca (Udinese), Ange-Yoan Bonny (Parma) e il danese Rasmus Højlund. Tutti profili seguiti da tempo, ma che attualmente sembrano essere passati in secondo piano rispetto al canadese del Lille, ritenuto più adatto alle esigenze tattiche di Conte e più vicino alla chiusura.

Le loro chance, però, non sono del tutto svanite. Come ricorda la Gazzetta, nel mercato non esistono certezze assolute e le situazioni possono cambiare rapidamente. Il Napoli resta quindi vigile, pronto a muoversi su più fronti per costruire un attacco di livello Champions.