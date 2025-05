Napoli-Genoa, Lobotka recupera: Conte pronto a schierarlo titolare

Antonio Conte sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista del match di questa sera contro il Genoa, al Maradona. L’unica incognita riguardava le condizioni di Stanislav Lobotka, uscito acciaccato otto giorni fa contro il Lecce a causa di un trauma alla caviglia destra. Ma le notizie sono incoraggianti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco ha svolto l’allenamento con il resto del gruppo nella giornata di ieri, superando i primi test atletici. L’ultima verifica è prevista per questa mattina, ma salvo sorprese sarà lui a guidare la cabina di regia azzurra dal primo minuto.

Conte, in conferenza stampa, ha espresso chiaramente quanto sia importante per lui l’ex Celta Vigo: “Non vorrei rinunciarci”, ha detto. In caso di forfait last minute, è pronto Gilmour a prenderne il posto in mezzo al campo.