Napoli-Genoa, le pagelle MN. Il tandem Lukaku-Raspadori funziona. Billing, ingresso negativo

Il Napoli inciampa contro il Genoa, vedendo sfumare una vittoria che sembrava acquisita. Una partita che ha visto alcuni azzurri conseguire delle buone prestazioni, mentre altri si sono distinti decisamente in chiave negativa. Di seguito, le pagelle a cura della redazione di MondoNapoli.

Alex Meret 5 – Male in occasione del colpo di testa di Ahanor, dal quale scarurisce il pari genoano. Incolpevole invece su quello di Vasquez.

Giovanni Di Lorenzo 5,5 – Sbaglia in occasione della rete dell’1-1, dove non segue Ahanor. Nel complesso, la sua è una partita in cui è stato meno presente del solito, tranne nella ripresa in cui ha provato a creare superiorità sulla fascia.

Amir Rrahmani 6 – Il più pulito nella retroguardia azzurra. Fa buona guardia di Pinamonti, sul quale non sbaglia mai. Una partita da vero leader la sua.

Mathias Olivera 5,5 – Si perde Vasquez sul gol del 2-2 insieme a Billing. Una macchia su una partita anche buona da parte sua. In palloni del genere, però, si può notare la differenza tra un difensore centrale ed un terzino disimpegnato in quella zona.

Leonardo Spinazzola 6 – Per lui un avvio di gara pregevole, dove affonda molto bene sulla fascia sinistra. Non è però sempre pulito nei palloni da servire. Viene meno nella ripresa, in cui si preferisce sfruttare per lo più il lato destro del campo.

Matteo Politano 6 – Gioca la sua solita partita piena di corsa e dinamismo, risultando spesso un pericolo per i liguri. Prova a farsi vedere maggiormente anche in fase offensiva, dove però è poco fortunato. Esce solo quando non ne ha proprio più.

André-Frank Zambo Anguissa 6 – Prova a metterci il suo apporto fisico come di consueto, ma non è pulito come suo solito. Commette alcuni errori, specie quando si tratta di giocare il pallone.

Stanislav Lobotka s.v. –

Scott McTominay 7 – Formidabile anche in questa posizione di esterno in un 4-4-2 atipico, dove è l’elemento in grado di spaccare il risultato. Imbuca Lukaku con un ottimo passaggio dal quale genera l’1-0 partenopeo. Pesca Raspadori che siglerà quella del 2-1, con un movimento da ala. Ci prova anche in zona gol, ma viene frenato da Siegrist Una prestazione che meritava più giustizia.

Romelu Lukaku 6,5 – Apre la partita con un gol dei suoi, ben imbucato da McTominay. Gioca nel complesso una buona prestazione, nella quale cerca di far salire l’attacco grazie al suo strapotere fisico. In alcune occasioni, ci riesce con buoni risultati.

Giacomo Raspadori 7 – La sua rete del momentaneo 21 è un gioiello. Un gol frutto di uno stop bellissimo, da grande seconda punta. Da quando Antonio Conte lo ha riproposto nella sua posizione preferita, ha dimostrato di essere un calciatore di assoluto livello.

SOSTITUZIONI

Billy Gilmour 6 – Non è certamente semplice entrare a gara in corso, soprattutto quando si tratta di un vertice basso. Lui, gioca una partita sufficiente, dove non fa troppo e non commette alcun errore grossolano.

Philip Billing 5 – Entra male in partita, chiamato soprattutto a ripulire palloni sporchi. Sbaglia in occasione del gol del 2-2, dove non si intende con Olivera. È sfortunato in occasione della sua capocciata, che esce di poco a lato.

David Neres s.v –



All. Antonio Conte 5,5 – Una partita preparata anche bene, ma sfilata di mano per una serie di leggerezze che una squadra da scudetto non deve assolutamente commettere. Gli azzurri, nel complesso, hanno disputato una buona partita, dove però è mancato il mordente che potesse permettere di portare in cassaforte 3 punti che sarebbero stati preziosissimi. Ancora una volta, i partenopei hanno dimostrato di avere sì del potenziale, ma di non essere una corazzata in grado di andare oltre le proposte degli avversari. Sul 2-1, il cambio Raspadori per Billing è una dichiarazione di intenti: difendere il risultato. Un’intenzione anche giusta, ma che non va abusata, specie quando un incontro come questo non è definitivamente sui propri binari.