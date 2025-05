Napoli, De Bruyne: biennale con opzione e bonus alla firma, la situazione

Sarà un’estate cruciale per il Napoli, sia per celebrare un possibile trionfo in campionato che per gettare le basi del futuro. A sottolinearlo è Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, nel suo ultimo editoriale. Il club azzurro è concentrato sul finale di stagione, ma si prepara già a pianificare il prossimo ciclo insieme ad Antonio Conte.

Subito dopo la conclusione del campionato, è previsto un incontro tra De Laurentiis e il tecnico salentino – legato al club da un contratto fino al 2027 – per definire strategie e investimenti. L’intenzione del presidente è chiara: dare continuità al lavoro avviato e alzare ulteriormente l’asticella.

In quest’ottica prende forma un progetto ambizioso, confermato dall’interesse concreto per Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga si svincolerà a giugno dal Manchester City e, nonostante la concorrenza di altri top club, il Napoli si è mosso con decisione. Secondo Ceccarini, c’è già un’apertura da parte del giocatore, mentre la proposta del club prevede un contratto biennale con opzione per un terzo anno, oltre a un importante premio alla firma.