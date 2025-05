Inzaghi: “Se il Napoli vorrà vincere, dovrà farlo all’ultima giornata”

Il Napoli resta saldamente al comando della classifica, con tre punti di vantaggio sull’Inter a sole tre giornate dal termine. Dopo l’impresa contro il Lecce e in attesa della sfida contro il Genoa, la squadra di Antonio Conte sogna il quarto scudetto della sua storia. Ma sa bene che dietro i nerazzurri non hanno ancora alzato bandiera bianca.

Dopo la storica impresa in Europa di martedì sera, l’Inter di Simone Inzaghi torna a concentrarsi sul campionato. Oggi i nerazzurri faranno visita al Torino di Vanoli, in una trasferta insidiosa ma fondamentale per tenere viva la corsa tricolore. L’eco della notte europea è ancora nell’aria, ma Inzaghi ha già richiamato tutti alla realtà della Serie A: “Nessun rimpianto, nessun rimorso” è il messaggio che il tecnico ha trasmesso allo spogliatoio, citando anche un verso del tifoso Max Pezzali per alzare la tensione emotiva.

L’Inter non intende mollare e spera in un passo falso del Napoli da qui alla fine. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il mantra nello spogliatoio è chiaro: non lasciare nulla di intentato. “Se il Napoli vorrà vincere questo campionato, dovrà farlo all’ultima giornata. Noi dobbiamo essere lì”, ha dichiarato Inzaghi, pronto a dare battaglia fino all’ultimo secondo.