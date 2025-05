Gazzetta – In passato Jonathan David è stato sconsigliato come acquisto: il motivo

Il Napoli sta valutando l’acquisto dell’attaccante canadese Jonathan David, attualmente in forza al Lilla e svincolato di lusso dal prossimo giugno.

Il nome del calciatore canadese è stato già accostato in passato alla società del patron De Laurentiis come riferito dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna: “L’ultima volta in cui Jonathan David è comparso nei pensieri del Napoli si era appena chiusa una stagione trionfale, quella del terzo scudetto. Osimhen aveva già i suoi mal di pancia, e per proiettarsi nel futuro fu necessario dare una occhiata in giro, per esempio al Lilla, con cui i rapporti sono sempre stati assolutamente cordiali, come racconta il passato. Ma all’epoca, nonostante gli affari siano affari, dirottare su David un investimento rilevante fu sconsigliato perché le scaramucce con Osimhen impedirono qualsiasi evoluzione della trattativa“.