Come riporta il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Napoli ha presentato un’offerta officiale a Johnatan David del Lille che sarà svincolato nella sessione di mercato estiva. Ci fu già una trattativa lo scorso anno ma non andò in porto e stavolta sembra esserci più fiducia.

Il suo eventuale arrivo andrà a colmare la partenza di Osimhen e garantirà a Conte una valida alternativa a Lukaku e chissà magari potrebbe addirittura prendersi il posto da titolare.