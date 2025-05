Di Marzio: ” Il Napoli e De Bruyne trattano da un mese e mezzo. Per quanto riguarda l’accordo…”

Il noto giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, ha parlato a Sky calcio show sulla trattativa tra il Napoli e De Bruyne.

Di Marzio ha infatti affermato che il ds Manna sta trattando col belga da oltre un mese e mezzo e la difficoltà della trattativa non sta nell’accordo economico in quanto sembra esser stato raggiunto.

La scelta infatti spetta a De Bruyne e alla sua famiglia che ancora non hanno dato il via definitivo per il trasferimento. Tuttavia filtrano sensazioni positive e il Napoli vuole provare a piazzare il colpo dell’estate.