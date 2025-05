Auriemma: “Accordo Juve-Osimhen, ADL dovrà dare l’ok”

Il futuro di Victor Osimhen si delineerà nei prossimi mesi.

Il calciatore nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray ha diverse offerte dalla Premier, dall’Arabia e dalla Juventus.

Secondo quanto riferito da Raffaele Auriemma, la società di Torino avrebbe l’accordo con Osimhen: “Forte accelerazione della Juventus per l’acquisto di Osimhen dal Napoli. C’è l’accordo tra Giuntoli ed il nigeriano, De Laurentiis darà il suo placet a fine stagione per non perderlo a zero il prossimo anno. Finora Osimhen ha segnato 33 gol in 38 partite col Galatasaray“.