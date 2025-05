L’edizione odierna di TuttoSport ha approfondito un retroscena legato alla finestra di mercato del Napoli, analizzando le difficoltà incontrate a gennaio. Secondo il quotidiano, l’ultima sessione di calciomercato è stata particolarmente complessa per il club azzurro. Infatti la dirigenza si è trovata costretta a cedere Khvicha Kvaratskhelia senza avere la possibilità di ingaggiare un sostituto all’altezza del georgiano. Durante il mercato invernale, Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, aveva comunicato a Conte di aver acquisito Okafor, che però non offriva sufficienti garanzie dal punto di vista fisico. Dopo aver provato a trattare giocatori dal costo proibitivo come Garnacho a 75 milioni e Comuzzo a 40, Manna informò Conte che per il ruolo di difensore ci si sarebbe dovuti accontentare di Rafa Marin, già pronto per un trasferimento al Villarreal, mentre come esterno d’attacco l’unica opzione era Okafor, preso in condizioni fisiche tali da non permettergli nemmeno ora di disputare un’intera partita. Nonostante ciò, l’atteggiamento di Conte risultò sorprendentemente misurato. Il tecnico, seppur inizialmente colpito dalla situazione, scelse di non lasciarsi andare ad accusatori o scenate. Al contrario, si chiuse in sé stesso e rafforzò il legame con i giocatori rimasti a disposizione. Conte spiegò apertamente alla squadra che avrebbe affrontato qualsiasi sfida con quel gruppo, mettendoli tutti nelle migliori condizioni per inseguire l’Inter nella corsa allo scudetto. E alla fine, i risultati gli hanno dato ragione.