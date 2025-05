Come riportato da Sky Sport, Conte potrebbe ritrovare Neres per la partita che si giocherà domani alle 20:45 contro il Genoa al Maradona. Il brasiliano è ai box dal 22 aprile e il suo eventuale ritorno potrebbe essere di grande aiuto in vista delle ultime 3 partite.

I rossoblu cercheranno in tutti i modi di rendere la vita difficile al Napoli che dovrà essere bravo a ottenere un altra vittoria per poter tenere l’Inter a 3 punti dalla vetta e proseguire verso lo scudetto.