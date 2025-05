Prefetto di Napoli: “Riunione proficua con ADL. Pullman scoperto? Vi dico…”

A seguito dell’incontro nella giornata di ieri tra Aurelio De Laurentiis e la prefettura di Napoli, il prefetto Michele Di Bari ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media. Di Bari si è espresso in particolare riguardo l’organizzazione della possibile festa a Napoli in caso di vittoria dello scudetto. Queste le sue parole:

“La macchina organizzativa è in moto, senza che sia stata assunta alcuna determinazione definitiva. Sono stati valutati alcuni scenari in maniera proficua sia sotto il profilo tecnico-sportivo sia sotto il profilo della tutela della sicurezza pubblica degli eventuali scenari, che abbiamo rinviato nei giorni prossimi. Perché soltanto una valutazione complessiva del fenomeno ci porrà nelle condizioni di adottare la misura che riteniamo quella più efficace, per coniugare da una parte le aspettative di un popolo in festa e dall’altra motivi della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Se ci sarà il pullman scoperto in caso di Scudetto? Non dico che è un’opzione perché si è solo accennato, non c’è stato alcun riferimento a niente. Quello che posso dire è che, in maniera molto ordinata e razionale, sono stati ipotizzati alcuni scenari, ma dobbiamo seguire attentamente l’evoluzione di questo campionato. Incontro con De Laurentiis e il Sindaco Manfredi? Ho visto e parlato con interlocutori che hanno a cuore la situazione benevola della città, anche sotto il profilo sportivo, la sua evoluzione, il sindaco guarda al futuro, il presidente De Laurentiis guarda al futuro. Quindi davvero un riunione proficua”.